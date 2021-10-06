Чикаго знищив Клівленд, матч в Мемфісі перервали. Результати передсезонних поєдинків НБА

Джерело - Чемпiон.

У Національній баскетбольній асоціації триває підготовка до нового сезону.

Результати передсезонних матчів НХЛ

У вівторок, 5 жовтня, відбулися чотири матчі "предсезонки".

НБА

Передсезонні матчі

5 жовтня

Нью-Йорк - Індіана 125:104 (36:26, 31:29, 34:25, 24:24)

Матч між Мемфісом і Мілуокі був перерваний. На арені FedExForum спрацювала пожежна сигналізація, всіх евакуювали.

Мемфіс - Мілуокі 87:77 (35:23, 20:24, 32:30, 0:0)

Х'юстон - Вашингтон 125:119 (30:23, 27:37, 34:31, 34:28)

Чикаго - Клівленд 131:95 (33:27, 36:21, 44:24, 18:23)