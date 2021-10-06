Монреаль поступився Торонто, Піттсбург дотиснув Баффало. Результати передсезонних матчів НХЛ

Джерело - Чемпiон.
У вівторок, 5 жовтня, відбувся ряд передсезонних матчів Національної хокейної ліги.
НХЛ
Передсезонні матчі
5 жовтня
Торонто - Монреаль 6:2 (3:2, 2:0, 1:0)
Піттсбург - Баффало 5:4 Б (0:2, 1:1, 3:1, 0:0, 1:0)
Кароліна - Нешвілл 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Айлендерс - Філадельфія 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Тампа-Бей - Флорида 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Даллас - Сент-Луїс 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Колорадо - Вегас 4:7 (0:2, 2:2, 2:3)
Ванкувер - Сіетл 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Лос-Анджелес - Аризона 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
Нагадаємо, новий сезон у НХЛ стартує 12 жовтня.