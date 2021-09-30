Пау Газоль вирішив завершити ігрову кар'єру

Баскетболіст двічі грав у фіналі Олімпіади

Джерело - Чемпіон.

41-річний іспанець Пау Газоль готує офіційну заяву про завершення кар'єри баскетболіста.

Про це повідомляє EL Mundo.

Газоль був обраний під 3-м загальним піком на драфті НБА 2001 року. Перші сім років кар'єри він провів в Мемфісі, а потім був обміняний в Лейкерс, де став 2-разовим чемпіоном НБА (2009, 2010).

Також Газоль виступав за Чикаго, Сан-Антоніо і Мілуокі. Всього на його рахунку 1226 матчів, набираючи в середньому по 17,0 очок (51% з гри, 37% з-за дуги), 9,2 підбору і 1,6 блок-шота.

Іспанець шість разів викликався на Матч всіх зірок і чотири рази потрапляв в символічну збірну року, а в дебютному сезоні-2001/02 став новачком року.

У складі збірної Іспанії Газоль ставав чемпіоном світу (2006), 3-разовим чемпіоном Європи (2009, 2011, 2015) і двічі грав у фіналі Олімпіади (2008, 2012).

Нагадаємо, клуб НБА підписав 170-мільйонний контракт з молодим гравцем.