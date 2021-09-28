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Клуб НБА підписав 170-мільйонний контракт з молодим гравцем

Сьогодні 18:55 154 0
Портер-молодший буде виступати у Денвері
Клуб НБА підписав 170-мільйонний контракт з молодим гравцем
#Денвер, #НБА

Джерело - Чемпіон.

Форвард Денвера Майкл Портер-молодший домовився з Наггетс про максимальний п'ятирічний контракт на 172 мільйони доларів.

Про це повідомляє ESPN.

Потенційно Портер може заробити 207 мільйонів в американській валюті, якщо увійде в одну з трьох символічних збірних в сезоні 2021/22.

Портер став третім баскетболістом Денвера з максимальним контрактом після Ніколи Йокича і Джамала Мюррея.

Майкл Портер-молодший в минулому сезоні в середньому за гру набирав по 19,0 очка і 7,3 підбирання.

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