Клуб НБА підписав 170-мільйонний контракт з молодим гравцем

Портер-молодший буде виступати у Денвері

Джерело - Чемпіон.

Форвард Денвера Майкл Портер-молодший домовився з Наггетс про максимальний п'ятирічний контракт на 172 мільйони доларів.

Про це повідомляє ESPN.

Потенційно Портер може заробити 207 мільйонів в американській валюті, якщо увійде в одну з трьох символічних збірних в сезоні 2021/22.

Портер став третім баскетболістом Денвера з максимальним контрактом після Ніколи Йокича і Джамала Мюррея.

Майкл Портер-молодший в минулому сезоні в середньому за гру набирав по 19,0 очка і 7,3 підбирання.