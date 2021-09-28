Клуб НБА підписав 170-мільйонний контракт з молодим гравцем

Джерело - Чемпіон.
Форвард Денвера Майкл Портер-молодший домовився з Наггетс про максимальний п'ятирічний контракт на 172 мільйони доларів.
Про це повідомляє ESPN.
Потенційно Портер може заробити 207 мільйонів в американській валюті, якщо увійде в одну з трьох символічних збірних в сезоні 2021/22.
Портер став третім баскетболістом Денвера з максимальним контрактом після Ніколи Йокича і Джамала Мюррея.
Майкл Портер-молодший в минулому сезоні в середньому за гру набирав по 19,0 очка і 7,3 підбирання.