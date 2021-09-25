Миколаїв розібрався з Кривбасом у Суперлізі

Миколаїв вдало розпочав новий чемпіонат

Джерело - Чемпіон.

Миколаїв вдома обіграв Кривбас в рамках регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 91:62.

MVP матчу став новачок Миколаєва Матей Радуніч, який, вийшовши в старті, набрав 18 очок (8/12 двоочкових, 2/2 штрафних), зробив 8 підбирань та 3 блок-шота (РЕ 26).

Суперліга - Регулярний чемпіонат

25 вересня

Миколаїв — Кривбас 91:62 (24:19, 21:8, 30:14, 16:21)

Миколаїв: Радуніч 18 + 8 підбирань + 3 блок-шота, Ніксон 16, Барніс 15 + 6 підбирань + 2 перехоплення, Вокер 14 + 11 передач + 4 підбирання, Кальніченко 13 + 7 підбирань — старт, Кожем’якін 11, Хохоник 2, Онуфрієв 2, Жуковський 0, Дубоненко 0, Заплотинський 0

Кривбас: Полайт 17 + 6 підбирань + 4 передачі, Коренюк 11 + 5 підбирань - 4 втрати, Коупленд 9, Артамонов 5 + 9 передач + 6 підбирань + 2 перехоплення, Фролов 2 — старт, Поповіч 6 + 7 підбирань, Бондарчук 6, Мотлі 4, Латковіч 2, Старцев 0

Раніше, Хімік переміг Одесу на старті регулярного чемпіонату Суперліги.