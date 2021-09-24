 Хімік переміг Одесу на старті регулярного чемпіонату Суперліги | Баскетбол | Champion.com.ua
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Хімік переміг Одесу на старті регулярного чемпіонату Суперліги

Сьогодні 20:06 51 0
Хімік вдало розпочав новий чемпіонат
Хімік переміг Одесу на старті регулярного чемпіонату Суперліги
#Хімік, #Одеса, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Хімік обіграв Одесу у своєму стартовому матчі нового сезону Суперліги.

Найкращим гравцем матчу став центровий Хіміка Домінік Морріс, який набрав 15 очок та зробив 6 підбирань (РЕ 16) і став одним з головних героїв гри.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

24 вересня

Хімік — Одеса 66:58 (18:13, 18:19, 14:14, 16:12)

Хімік: Джонс 9 + 8 підбирань, Антіпов 6, Спенсер 3, Ковляр 2, Мироненко 0 — старт, Морріс 15 + 6 підбирань, Козак 11, Едвін 9 + 6 передач + 4 підбирання, Рябчук 7 + 4 підбирання + 2 передачі + 2 перехоплення, Завадський 4,

Одеса: Келлісон 17 + 3 перехоплення - 6 втрат, Лейманіс 11 + 6 підбирань, Блаус 6, Носков 4 + 8 підбирань, Новіков 2 — старт, Агафонов 9 + 3 підбирання, Балабан 4, Фіцпатрік 2 + 4 підбирання

Нагадаємо, Дніпро розібрався з Харківськими Соколами у Суперлізі.

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