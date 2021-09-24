Київ-Баскет обіграв Тернопіль у регулярному чемпіонаті Суперліги

Київ-Баскет вдало розпочав новий чемпіонат

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет переграв Тернопіль у першому для команд матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Найкращим снайпером у складі переможців став Ейвері Вудсон, на його рахунку 16 очок.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

24 вересня

Тернопіль – Київ-Баскет 72:83 (17:15, 12:20, 21:21, 22:27)

Тернопіль: Кларк 17 + 3 підбирання, Гріффін 11 + 2 підбирання, Бояркін 7, Фурстингер 16 + 10 підбирань, Долежай 4 + 3 передачі – старт, Луценко 13 + 3 підбирання, Боднар 0, Місяць 0, Шиманський 4.

Київ-Баскет: Вудсон 16, Кеффі 14+ 5 підбирань, Войналович 0, Вашингтон 2, Скапінцев 7 + 8 підбирань – старт, Томсон 7 + 5 підбирань, Гаррет Дж 2, Анікієнко 6 + 6 підбирань, Тиртишник 14 + 4 підбирання, Ковальов 15.

Раніше, Хімік переміг Одесу на старті регулярного чемпіонату Суперліги.