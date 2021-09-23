 Дніпро розібрався з Харківськими Соколами у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Дніпро розібрався з Харківськими Соколами у Суперлізі

Сьогодні 21:42 132 0
В Україні стартував сезон Суперліги
Дніпро розібрався з Харківськими Соколами у Суперлізі
#Харківські Соколи, #Дніпро, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Дніпро впевнено переграв Харківських Соколів у першому матчі сезону.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

23 вересня

Дніпро – Харківські Соколи 81:57 (31:18, 19:15, 17:4, 14:20)

Дніпро: Вон 11 + 6 підбирань, Крутоус 2, Павлов 12 + 7 підбирань, Санон 16, Кравцов 11 + 5 підбирань + 2 блок-шоти – старт; Бобров 11 + 2 блок-шоти, Шундель 10, Тимофеєнко 7 + 5 підбирань, Зотов 1 + 6 підбирань, Закурдаєв, Купер 0 + 12 передач + 2 перехвати, Колдомасов

Харківські Соколи:  Шевченко 6 + 7 підбирань, Девіс 11, Зечевіч 9, Глєбов 3 – 4 втрати, Граф 7 + 5 підбирань + 6 передач - 4 втрати – старт; Махоні 12 + 5 підбирань + 2 блок-шоти, Сімонс 7 + 5 підбирань, Немцу 2, Буренко, Нікітін

Нагадаємо, Прометей здобув Суперкубок України, обігравши у Києві Будівельник з рахунком 104:99.

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