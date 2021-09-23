Дніпро розібрався з Харківськими Соколами у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Дніпро впевнено переграв Харківських Соколів у першому матчі сезону.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
23 вересня
Дніпро – Харківські Соколи 81:57 (31:18, 19:15, 17:4, 14:20)
Дніпро: Вон 11 + 6 підбирань, Крутоус 2, Павлов 12 + 7 підбирань, Санон 16, Кравцов 11 + 5 підбирань + 2 блок-шоти – старт; Бобров 11 + 2 блок-шоти, Шундель 10, Тимофеєнко 7 + 5 підбирань, Зотов 1 + 6 підбирань, Закурдаєв, Купер 0 + 12 передач + 2 перехвати, Колдомасов
Харківські Соколи: Шевченко 6 + 7 підбирань, Девіс 11, Зечевіч 9, Глєбов 3 – 4 втрати, Граф 7 + 5 підбирань + 6 передач - 4 втрати – старт; Махоні 12 + 5 підбирань + 2 блок-шоти, Сімонс 7 + 5 підбирань, Немцу 2, Буренко, Нікітін
Нагадаємо, Прометей здобув Суперкубок України, обігравши у Києві Будівельник з рахунком 104:99.