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Прометей підписав центрового збірної Хорватії

Сьогодні 10:39 608 0
Один з найкращих центрових Серії А минулого сезону підсилив склад чемпіонів України
Прометей підписав центрового збірної Хорватії
#Прометей

Джерело - Чемпіон.

Центровий збірної Хорватії Миро Білан підписав контракт з чемпіоном України Прометеєм.

Про це повідомляє президент українського клубу Володимир Дубинський.

Білан, зріст якого становить 213 см, почав свою професійну кар'єру в грецькій Олімпіаді, потім грав в хорватських Задарі і Цедевіті (провів 6 сезонів), звідки перейшов до французького Страсбурга, а ще через сезон в АСВЕЛ. Останні два сезони Білан провів в італійському Динамо Сассарі, де вважався одним з кращих бігменів Серії А.

У минулому сезоні хорват зіграв 33 матчі в чемпіонаті Італії, в середньому за 27,5 хвилин набираючи 16,3 очка, роблячи 7,7 підбора і 1,8 передачі.

Білан був у складі збірної Хорватії на Олімпіаді в Токіо, де за три матчі набирав в середньому 4,3 очка і робив 4,3 підбору.

Варто зазначити, що одним із суперників Прометея на груповому етапі Ліги чемпіонів буде вже колишній клуб Білана - Динамо Сассарі.

Нагадаємо, Дніпро розібрався з Харківськими Соколами у Суперлізі.

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