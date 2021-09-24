Миколаїв підсилився американським форвардом

Барніс приєднався до українського клубу на умовах трай-аута

Джерело - ФБУ.

МБК Миколаїв підписав контракт з 32-річним американським форвардом Троєм Барнісом на умовах трай-аута.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зріст гравця - 201 сантиметр.

Трой Барніс захищав кольори університетської команди Maine в NCAA, в складі якої провів три роки.

Також Трой Барніс встиг пограти у командах, як Салон Вілпас (Фінляндія), Екабрилс (Латвія), Вентспілс (Латвія), Атомерому (Угорщина), Шолнокі (Угорщина), Лієпая (Латвія), Купол-Роднікі (Росія).

У сезоні 2020/2021 захищав кольори литовського клубу Літкабеліс. В середньому за гру Трой набирав п'ять очок, а також 2,9 підбора і 0,7 передачі. Виступав у єврокубках за Вентспілс, Шолнокі, Літкабеліс.

Нагадаємо, Дніпро розібрався з Харківськими Соколами у Суперлізі.