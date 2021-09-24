 Миколаїв підсилився американським форвардом | Баскетбол | Champion.com.ua
Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок
Сьогодні 14:31 9309
Ломаченко: Бій Усик - Джошуа для мене є історичним
Сьогодні 14:09 676
Динамо зіграє з Маріуполем. Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
Сьогодні 12:28 905
Де Пена підписав новий контракт із Динамо
Сьогодні 10:54 620
Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Сьогодні 10:40 7804
Сьогодні визначаться пари 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні 08:08 1114
Ломаченко назвав дату бою проти Коммі
Вчора 21:14 1231
Усик і Джошуа провели дуель поглядів
Вчора 18:14 1857
Петраков довикликав голкіпера Динамо у збірну України
Вчора 17:41 1914
Карпати Галич очолив іспанський тренер
Вчора 17:08 1960
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Колишній одноклубник Маліновського грубо обрізався біля власних воріт
Колишній одноклубник Маліновського грубо обрізався біля власних воріт Андрій Дунець
Вчора 13:27 1433
Холоднокровність. Легендарна паненка Мілевського на чемпіонаті світу
Холоднокровність. Легендарна паненка Мілевського на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Вчора 13:15 862
Я дуже люблю свою мову. Гравець Динамо вперше дав інтерв'ю українською
Я дуже люблю свою мову. Гравець Динамо вперше дав інтерв'ю українською Valeriy Ruchka
Вчора 11:17 5551 3
Шахтар - володар Суперкубку України. Церемонія нагородження
Шахтар - володар Суперкубку України. Церемонія нагородження Valeriy Ruchka
Вчора 10:34 449
Відео дня. Ярмоленко влучив у штангу після виходу сам на сам у матчі проти МЮ
Відео дня. Ярмоленко влучив у штангу після виходу сам на сам у матчі проти МЮ Андрій Дунець
Вчора 09:48 2853
Прямі трансляції
Навколо спорту

Миколаїв підсилився американським форвардом

Сьогодні 13:10 184 0
Барніс приєднався до українського клубу на умовах трай-аута
Миколаїв підсилився американським форвардом
#Миколаїв

Джерело - ФБУ.

МБК Миколаїв підписав контракт з 32-річним американським форвардом Троєм Барнісом на умовах трай-аута. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зріст гравця - 201 сантиметр.

Трой Барніс захищав кольори університетської команди Maine в NCAA, в складі якої провів три роки.

Також Трой Барніс встиг пограти у командах, як Салон Вілпас (Фінляндія), Екабрилс (Латвія), Вентспілс (Латвія), Атомерому (Угорщина), Шолнокі (Угорщина), Лієпая (Латвія), Купол-Роднікі (Росія).

У сезоні 2020/2021 захищав кольори литовського клубу Літкабеліс. В середньому за гру Трой набирав п'ять очок, а також 2,9 підбора і 0,7 передачі. Виступав у єврокубках за Вентспілс, Шолнокі, Літкабеліс.

Нагадаємо, Дніпро розібрався з Харківськими Соколами у Суперлізі.

Коментарі ()