Джерело - Чемпіон.
Прометей у матчі за Суперкубок України обіграв Будівельник.
Матч завершився з рахунком 104:99 на користь Прометея.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Джиан Клавелл з Будівельника, який набрав 32 очка.
Суперкубок України
22 вересня
Прометей (Слобожанське) – Будівельник (Київ) 104:99 (27:21, 24:26, 29:30, 24:32)
Прометей: Доу 6о + 5пд, Харрісон 25о + 5пд, Еванс 19о + 5пд, Стефенс 9о + 5пд, Сидоров 20, Лукашов 6, Липовий, Беліков, Тихонов, Петров 12о + 7пд, Кемпбел 7, Климов.
Будівельник: Клавел 32, Кобець 3, Стоктон 6о + 10пр, Браун 15о + 8пд, Гордон 24о + 7пд, Грицак 3, Близнюк 11, Апшоу 5.