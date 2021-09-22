Прометей здобув перший трофей нового баскетбольного сезону – Суперкубок України.

Джерело - Чемпіон.

Прометей у матчі за Суперкубок України обіграв Будівельник.

Матч завершився з рахунком 104:99 на користь Прометея.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Джиан Клавелл з Будівельника, який набрав 32 очка.

Суперкубок України

22 вересня

Прометей (Слобожанське) – Будівельник (Київ) 104:99 (27:21, 24:26, 29:30, 24:32)

Прометей: Доу 6о + 5пд, Харрісон 25о + 5пд, Еванс 19о + 5пд, Стефенс 9о + 5пд, Сидоров 20, Лукашов 6, Липовий, Беліков, Тихонов, Петров 12о + 7пд, Кемпбел 7, Климов.

Будівельник: Клавел 32, Кобець 3, Стоктон 6о + 10пр, Браун 15о + 8пд, Гордон 24о + 7пд, Грицак 3, Близнюк 11, Апшоу 5.