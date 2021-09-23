Сидоров став MVP Суперкубку України

Захисник отримав нагороду за підсумком зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Захисник Прометея Ілля Сидоров за підсумками матчу з Будівельником визнаний MVP Суперкубка-2021.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

За 20:54 хвилини на майданчику він набрав 20 очок (8/10 з гри), влучив 4 з 6 кидків з-за дуги (3 з них у другій половині зустрічі).

Також на рахунку Сидорова 1 підбирання та 3 передачі. Захисник завершив зустріч з 22 балами за ефективність дій.

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Нагадаємо, Прометей здобув Суперкубок України, обігравши у Києві Будівельник з рахунком 104:99.