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Сидоров став MVP Суперкубку України

Сьогодні 10:10 301 0
Захисник отримав нагороду за підсумком зустрічі
Сидоров став MVP Суперкубку України
#Прометей, #Будівельник

Джерело - Чемпіон.

Захисник Прометея Ілля Сидоров за підсумками матчу з Будівельником визнаний MVP Суперкубка-2021.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

За 20:54 хвилини на майданчику він набрав 20 очок (8/10 з гри), влучив 4 з 6 кидків з-за дуги (3 з них у другій половині зустрічі).

Також на рахунку Сидорова 1 підбирання та 3 передачі. Захисник завершив зустріч з 22 балами за ефективність дій.

Нагадаємо, Прометей здобув Суперкубок України, обігравши у Києві Будівельник з рахунком 104:99.

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