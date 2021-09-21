Київ-Баскет підписав досвідчену українську центрову

Удоденко продовжить кар’єру у київському клубі

Джерело - ФБУ.

Досвідчена 32-річна українська центрова Таїсія Удоденко продовжить виступи у клубі Суперліги Київ-Баскеті.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Протягом кар’єри Удоденко встигла зіграти одразу у 12-ти різних національних чемпіонатах Європи, а останнім клубом досвідченої центрової став турецький Чанкая, з яким вона дійшла до півфіналу плей-оф Суперліги.

На рівні збірних Удоденко пройшла шлях усіх молодіжних команд, а з 2011 року виступає за головну національну команду країни. У складі збірної виступала у фінальній частині чемпіонату Європи 2017 та 2019 років.

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