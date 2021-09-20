Став відомий розклад матчів Прометея у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон України Прометей зі Слобожанського зумів пробитись до групового етапу Ліги чемпіонів, де зіграє зі суперниками з чемпіонатів Іспанії, Італії та Німеччини.
Вже відомий розклад матчів Прометея в ЛЧ
1-й тур. Вівторок, 5 жовтня
Прометей - Леново Тенерифе (Іспанія)
Різен Людвігсберг (Німеччина) - Динамо Сассарі (Італія)
2-й тур. Середа, 13 жовтня
Прометей - Різен Людвігсберг (Німеччина)
Леново Тенерифе (Іспанія) - Динамо Сассарі (Італія)
3-й тур. Середа, 27 жовтня
Різен Людвігсберг (Німеччина) - Леново Тенерифе (Іспанія)
Тенерифе (Іспанія) - Прометей
4-й тур. Середа, 10 листопада
Динамо Сассарі (Італія) - Різен Людвігсберг (Німеччина) - матч відбудеться 8 листопада
Тенерифе (Іспанія) - Прометей
5-й тур. Середа, 8 грудня
Прометей - Динамо Сассарі (Італія)
Леново Тенерифе (Іспанія) - Різен Людвігсберг (Німеччина)
6-й тур. Вівторок, 21 грудня
Динамо Сассарі (Італія) - Леново Тенерифе (Іспанія)
Різен Людвігсберг (Німеччина) - Прометей