Раніше збірна України U-17 переграла команду Сербії

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-17 виборола перше місце в групі на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3 в Португалії.

Наші хлопці здобули дві перемоги в двох матчах та з першого місця вийшли в чвертьфінал.

У стартовому поєдинку українці перемогли команду Сербії - 18:15.

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У другому поєдинку збірна України впевнено переграла росіян - 21:9.

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У неділю, 19 вересня, наша чоловіча команда зіграє в плей-оф чемпіонату Європи. Суперником по чвертьфіналу буде друга команда з групи С. Вона визначиться сьогодні, 18 вересня, після завершення поєдинків між командами Білорусі, Словенії та Ізраїлю.

Жіноча збірна України U-17 розпочинає боротьбу на чемпіонаті Європи в Португалії 18 вересня матчами в групі проти Австрії та росіянок.

Нагадаємо, Прометей впевнено переграв Опаву у кваліфікації Ліги чемпіонів.