Головний тренер збірної Бразилії подав у відставку

Петрович працюватиме в італійському клубі

Джерело - Чемпіон.

Наставник збірної Бразилії з баскетболу Александар Петрович прийняв рішення залишити свою посаду.

Про це повідомляє Eurohoops.

62-річний хорватський фахівець працював у збірній Бразилії з 2017 року. Під його керівництвом збірна Бразилії брала участь в чемпіонаті світу 2019 року, де зайняла 13-е місце.

Крім того, під керівництвом Петровича, збірна вийшла на Кубок Америки ФІБА 2022 року. Збірна Бразилії не брала участь в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо, оскільки не пройшла кваліфікацію, поступившись у фіналі збірній Німеччини.

Петрович хоче зосередитися на роботі в італійському клубі Вікторія Лібертас, який він нещодавно очолив, саме з цим пов'язано його рішення покинути збірну Бразилії.

Раніше, збірна Сербії залишилася без головного тренера.