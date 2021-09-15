 Головний тренер збірної Бразилії подав у відставку | Баскетбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Головний тренер збірної Бразилії подав у відставку

Сьогодні 22:10 173 0
Петрович працюватиме в італійському клубі
Головний тренер збірної Бразилії подав у відставку
#Бразилія

Джерело - Чемпіон.

Наставник збірної Бразилії з баскетболу Александар Петрович прийняв рішення залишити свою посаду.

Про це повідомляє Eurohoops.

62-річний хорватський фахівець працював у збірній Бразилії з 2017 року. Під його керівництвом збірна Бразилії брала участь в чемпіонаті світу 2019 року, де зайняла 13-е місце.

Крім того, під керівництвом Петровича, збірна вийшла на Кубок Америки ФІБА 2022 року. Збірна Бразилії не брала участь в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо, оскільки не пройшла кваліфікацію, поступившись у фіналі збірній Німеччини.

Петрович хоче зосередитися на роботі в італійському клубі Вікторія Лібертас, який він нещодавно очолив, саме з цим пов'язано його рішення покинути збірну Бразилії.

Раніше, збірна Сербії залишилася без головного тренера.

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