Збірна Сербії залишилася без головного тренера

Джерело - Чемпіон.
Федерація баскетболу Сербії відправила у відставку головного тренера збірної Ігоря Кокошкова.
Про це повідомляє пресслужба федерації.
Спеціаліст очолював національну команду з 2019 року, не зумівши пробитися з нею на Олімпійські ігри через невдалий кваліфікаційного раунду.
У минулому сезоні Кокошка керував турецьким клубом Фенербахче, але його контракт викупив Даллас Старз. У команді НБА Кокошкова буде працювати асистентом головного тренера.
За плечима фахівця великий досвід роботи в Національній баскетбольній асоціації якраз на посаді асистента головного тренера. Протягом одного сезону Ігор очолював Фінікс Санз. Крім того, в активі фахівця золото, яке він завоював зі збірною Словенії на чемпіонаті Європи 2017 року.