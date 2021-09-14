Збірна Сербії залишилася без головного тренера

Фахівець не зміг вивести команду на Олімпійські ігри

Джерело - Чемпіон.

Федерація баскетболу Сербії відправила у відставку головного тренера збірної Ігоря Кокошкова.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Спеціаліст очолював національну команду з 2019 року, не зумівши пробитися з нею на Олімпійські ігри через невдалий кваліфікаційного раунду.

У минулому сезоні Кокошка керував турецьким клубом Фенербахче, але його контракт викупив Даллас Старз. У команді НБА Кокошкова буде працювати асистентом головного тренера.

За плечима фахівця великий досвід роботи в Національній баскетбольній асоціації якраз на посаді асистента головного тренера. Протягом одного сезону Ігор очолював Фінікс Санз. Крім того, в активі фахівця золото, яке він завоював зі збірною Словенії на чемпіонаті Європи 2017 року.