Хімік підписав двох американських легіонерів

Гравці підписали на рік контракти з клубом

Джерело - ФБУ.

БК Хімік підписав контракти з двома американськими легіонерами.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Американський форвард Домінік Морріс підписав контракт з Хіміком на сезон 2021/2022. 31-літній гравець зі зростом 210 см у Європі виступає з 2014 року. Він грав за Маккабі Раанан (Ізраїль), два сезони провів у Лапуа Кобрат (Фінляндія), Шарлевіль-Мезьєр (Франція), Хубо Лімбург Юнайтед (Бельгія), Юніон Невшатель Баскет і Фрібур Олімпік (Швейцарія).

Захисник Делано Спенсер також підписав однорічний контракт. Спенсер почав баскетбольну кар'єру в Атланті, граючи за старшу школу, потім виступав за університетську команду Tennessee State University в NCAA, в 2018 році виставлявся на драфт, але не був обраний. З 2018 року розпочав професійну кар'єру у Грузії, наступні два сезони провів в бразильській Уніфасіса, і в минулому сезоні блискуче відіграв за команду Спишска-Нова-Вес зі Словаччини, з якими здобув два трофеї - Кубок та чемпіонський титул.

Нагадаємо, Хімік став переможцем Кубку Авантажу.