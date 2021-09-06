Визначився переможець турніру у Харкові

Джерело - Чемпіон.

Хімік здобув перемогу в заключному матчі передсезонного турніру, що проходив у Харкові.

Команда Віталія Степановського здолала господарів Кубка Авантажу Харківських Соколів із рахунком 72:65.

Соколи завершили домашній турнір з перемогами в матчах проти Мавп та Тернополя та поразкою від Хіміка. Южненці, в свою чергу, програвши перший матч у Харкові Мавпам, потім зуміли двічі перемогти та стати переможцями турніру.

В іншому матчі команда Дмитра Забірченка з рахунком 79:71 перемогла Черкаські Мавпи.

Кубок Авантажу

3 тур, 5 вересня

Харківські Соколи - Хімік 65:72 (14:17, 12:16, 20:20, 19:19)

Тернопіль - Черкаські Мавпи 79:71 (17:17, 19:17, 27:20, 16:17)