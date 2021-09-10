Лейкерс підписали Деандре Джордана

Джерело - Чемпіон.
Лос-Анджелес Лейкерс підписали досвідченого центрового Деандре Джордана.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Клуб уклав однорічний контракт на 2,6 мільйона доларів.
Нагадаємо, що цього літа Бруклін Нетс обміняли Джордана в Детройт Пістонс, після чого клуб викупив його контракт.
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У сезоні 2020/21 Джордан зіграв 57 матчів в НБА, набираючи в середньому за гру 7.5 очка та 7.5 підбирання.
Нагадаємо, найдорожчий баскетболіст Європи відмовився урізати зарплату на 25%.