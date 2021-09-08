 Найдорожчий баскетболіст Європи відмовився урізати зарплату на 25% | Баскетбол | Champion.com.ua
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Найдорожчий баскетболіст Європи відмовився урізати зарплату на 25%

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Майже всі гравці каталонців погодилися на зниження зарплати
Найдорожчий баскетболіст Європи відмовився урізати зарплату на 25%
#Барселона

Джерело - Чемпіон.

Форвард Барселони Нікола Міротич не погодився урізати свою зарплату на 25 відсотків. 

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

30-річний баскетболіст прийняв таке рішення разом з капітаном клубу Пьерре Оріоль.

Баскетбольна Барселона намагається урізати витрати на зарплату гравців через кризу в футбольній Барселоні. Раніше повідомлялося, що всі гравці синьо-гранатових погодилися на зниження зарплати під час пандемії коронавірусу.

Міротич входить до ТОП-5 найбільш високооплачуваних гравців Євроліги. Він виступає за Барселону з 2019 року, переїхавши туди з Північної Америки. В НБА форвард захищав кольори Чикаго, Мілуокі і Нью-Орлеана.

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