Одеса підписала трьох легіонерів

Клуб посилився двома латишами і одним американцем

Джерело - БК Одеса.

БК Одеса підписав контракт з центровим Лаурісом Блаусом, важким форвардом Браяном Фіцпатріком та атакувальним захисником Томсом Лейманісом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Латвієць Лауріс Блаус (207 см, 110 кг) сезон 2020/2021 провів у складі Парну Садам в Естонії, де в середньому набирав 9.9 очок і робив 5.9 підбирань.

Американець Браян Фіцпатрік (203 см, 107 кг) за свою кар'єру встиг пограти в чемпіонатах Греції, Хорватії, Японії, Данії, а минулий сезон провів в ісландській лізі, захищаючи кольори БК Хаукар. У складі команди він зіграв 21 матч, в середньому набираючи по 14.1 очок, 10 підбирань і 2 передачі.

Латвійський захисник Томс Лейманіс (190 см, 86 кг) минулий сезон провів в білоруському Цмоки-Мінськ, де набирав 8.7 очок і робив 2.9 передачі. За плечима Лейманіса сезони в Білорусі, Іспанії, Латвії, Естонії і Греції.

Раніше Одеса підписала контракти з Кирилом Марченком та Андрієм Агафоновим.