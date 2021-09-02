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Київ-Баскет розгромив Дніпро на старті Кубку Прометея

Сьогодні 18:55 130 0
Кияни з перемоги стартували на турнірі у Слобожанському
Київ-Баскет розгромив Дніпро на старті Кубку Прометея
#Київ-Баскет, #Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет здобув впевнену перемогу над Дніпром в стартовому матчі Кубка Прометея, який стартував у Слобожанському.

Раніше, повідомляли, що у складі Дніпра у цьому матчі грав Іссуф Санон.

Завтра, 3 вересня, Дніпро зіграє проти Запоріжжя (початок о 16:30), а Київ-Баскет буде протистояти Прометею (початок о 19:00)

Кубок Прометея
Слобожанське, СК Слобожанське
1 тур, 2 вересня

Київ-Баскет - Дніпро 75:54

Київ-Баскет: Томпсон 14 + 6 передач, Скапінцев 12 + 6 підбирань + 3 передачі, Войналович 12, Гарретт 10 + 6 підбирань, Ковальов 4 - старт, Вудсон 13, Анікієнко 6 + 5 підбирань, Вашингтон 4 + 5 підбирань, Тиртишник 0, Шевчук 0

Дніпро: Зотов 16, Крутоус 7, Вон 6 + 3 підбирання, Кравцов 4, Тимофеєнко 2 + 5 підбирань - старт, Санон 13 - 4 втрати, Бобров 2 + 3 підбирання, Шундель 2, Павлов 2, Купер 0, Колдомасов 0, Закурдаєв 0

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