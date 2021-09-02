Санон готується до сезону з Дніпром

Ще не відомо, чи підписаний контракт

Захисник збірної України Іссуф Санон повернувся в Дніпро.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Ще не відомо, чи підписаний контракт, але він бере участь в першому матчі Дніпра на передсезонному Кубку Прометея в Слобожанському проти Київ-Баскета.

Раніше Санон повинен був виступити за Вашингтон на Літній лізі, проте не увійшов в остаточну заявку команди, оскільки потрапив під дію протоколу НБА з питань здоров'я та безпеки.

В останньому сезоні Санон зіграв 44 поєдинки в Суперлізі в складі Дніпра. Набирав в середньому 11,4 очка, 3,2 підбору і 3,4 передачі за матч.