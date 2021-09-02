Будівельник переглядає ізраїльського захисника

Клуб може підписати Рона Гутмана

Джерело - ФБУ.

Ізраїльський захисник Рон Гутман проходить перегляд у київському Будівельнику.

Про це повідомляє basket.com.ua.

24-річний баскетболіст з ростом 193 см тренується з командою Ігорса Міглінієкса і навіть взяв участь в стартовому матчі команди проти Меркезефенді на Gloria Cup (79:80). Очок потенційний новачок української команди за 9:40 хвилин на майданчику в цій грі не набрав (зробив один двоочковий кидок), заробив 4 фоли.

Гутман у 2018 році брав участь в драфті НБА, але не був обраний жодною командою. Минулий сезон він провів в ізраїльській Бней Герцлія, за яку зіграв п'ять матчів.

Раніше, Будівельник підписав американського бігмена.