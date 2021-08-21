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Будівельник підписав американського бігмена

Сьогодні 14:40 203 0
Кияни підсилили передню лінію досвідченим гравцем
Будівельник підписав американського бігмена
#Будівельник, #Браун

Джерело - ФБУ.

Центровий Алек Браун перейшов до київського Будівельника.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Бігмен став 5-м легіонером киян. В юні роки Браун (29 років, 216 см, 107 кг) був баскетбольною зіркою своєї школи і у випускному класі у середньому набирав 22,4 очка + 9,8 підбирання + 4,9 блок-шота за гру. 

Йому належать 7 рекордів школи: 44 очка за гру, 650 очок в сезоні, 13 блок-шотів за гру, 141 блок-шот в сезоні, 18 влучань з гри в одному матчі, 247 влучень з гри в сезоні, а також 152 влучання з лінії штрафних у сезоні.

2010 року Браун перейшов до команди Фінікс університету Грін-Бей з першого дивізіону NCAA, в якій зібрав низку індивідуальних нагород та встановлених рекордів.

На драфті НБА-2014 Алека вибрав клуб Фінікс Санз під 50 номером. Влітку того ж року він узяв участь у Літній Лізі NBA у складі Санз, але в матчі проти Далласа отримав пошкодження плеча, після якого його було прооперовано. Контракт з Фінікс Санз він підписав 14 вересня, але вже за 3 дні центровий був відрахований з команди. 

У 2015-му Браун поїхав до Європи, а точніше - до іспанського Обрадойро, куди 2015-го поїхав і українець Артем Пустовий. Тоді у 29 матчах новачок "Будівельника" мав 6,1 очка + 2,9 підбирання.

Наступний сезон Алек провів у G-Лізі, а у квітні 2017 року перейшов в мадридський Естудіантес, де залишився і на наступний сезон. Його статистика в 33 матчах склала 10,8 очка, 4,6 підбирання та 1 блок-шот. Крім того, разом з Естудіантесом Браун грав у Лізі чемпіонів ФІБА, де набирав 11,4 очка, 4,8 підбирання і 1,2 блок-шота в 16 матчах. 

Наступного сезону Браун перейшов до іншої іспанської команди - Бреоган, і надалі також виступав у складі російського Нижнього Новгорода та німецького Телеком Баскетс.

У червні 2020 року Браун повернувся в Естудіантес, у складі якого в 36 іграх проводив на паркеті в середньому 22,8 хвилин, здобуваючи 8,1 очка, 3,9 підбирання, 1,2 блок-шота. Цікаво, що 216-сантиметровий центровий є одним з двох гравців команди, котрі закинули найбільшу кількість 3-очкових за сезон – Браун мав 63 влучні кидки з 159 спроб, що складає 39,6%.

Також 2017 року Браун став переможцем чемпіонату Америки у складі національної збірної США.

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