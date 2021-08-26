Два клуби НБА готові підписати Михайлюка

Джерело - sport.ua.
Гравець збірної України Святослав Михайлюк незабаром може знайти собі новий клуб.
Про це повідомляє Right Down.
На 24-річного баскетболіста претендують Клівленд Кавальєрс і Детройт Пістонс.
Відзначається, що Клівленд хоче збільшити глибину на периметрі, Детройт же є фаворитом на підписання українця, адже Михайлюк грав в цьому клубі в останніх двох сезонах.
У своєму третьому сезоні НБА Михайлюк був обміняний з Детройта в Оклахому-Сіті. У новій команді він демонстрував найкращу статистику в кар'єрі (10.3 очка, 3.0 підбирання, 1.8 передачі) за 23 хвилини на паркеті.
Нагадаємо, Ембіід підписав супермаксимальний контракт з Філадельфією.