Два клуби НБА готові підписати Михайлюка

Українець є вільним агентом

Гравець збірної України Святослав Михайлюк незабаром може знайти собі новий клуб.

Про це повідомляє Right Down.

На 24-річного баскетболіста претендують Клівленд Кавальєрс і Детройт Пістонс.

Відзначається, що Клівленд хоче збільшити глибину на периметрі, Детройт же є фаворитом на підписання українця, адже Михайлюк грав в цьому клубі в останніх двох сезонах.

У своєму третьому сезоні НБА Михайлюк був обміняний з Детройта в Оклахому-Сіті. У новій команді він демонстрував найкращу статистику в кар'єрі (10.3 очка, 3.0 підбирання, 1.8 передачі) за 23 хвилини на паркеті.

Нагадаємо, Ембіід підписав супермаксимальний контракт з Філадельфією.