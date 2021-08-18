Ембіід підписав супермаксимальний контракт з Філадельфією

Камерунець пов'язав майбутнє з Сіксерс

Джерело - Чемпіон.

Центровий Джоел Ембіід домовився з Філадельфією про супермаксимальне продовження контракту на 4 роки і 196 мільйонів доларів.

Про це повідомляє ESPN.

Чинний контракт Ембііда з франшизою з першої столиці США розрахований до 2023 року. Таким чином, за наступні 6 років камерунець заробить 261 мільйон доларів.

З моменту дебюту в НБА в 2016 році Ембіід провів 260 матчів, набираючи в середньому за гру по 24,8 очка, 11,3 підбирання та 3,1 передачі.

Джоел Ембіід чотири рази їздив на Матч всіх зірок і тричі входив до символічної збірної сезону в НБА.

Нагадаємо, Лень підписав контракт із Сакраменто Кінгз.