Новачок Суперліги підписав першого легіонера у це міжсезоння

Джерело - ФБУ.

Новачок української Суперліги Кривбас підписав контракт із американським розігруючим Заком Коуплендом (24 роки, 192 см).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Захисник відіграв два роки за команду університету Іллінойс Стейт, а в сезоні 2020/2021 розпочав свою професійну кар’єру, переїхавши у Європу.

Коупленд відіграв 6 матчів за британський Бристоль, у складі якого за 23.7 хвилини набирав 9.0 очок, робив 3.2 передачі та 2.3 підбирання при 25.8% реалізації триочкових.

Раніше, півфіналісти минулого сезону Суперліги зіграють на Кубку Прометея.