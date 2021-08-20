Прометей дізналася першого суперника в EuroCup Women

Підопічні Большакової зіграють з угорським клубом

Відбулося жеребкування жіночого Єврокубку EuroCup Women, в якому виступить чемпіон України Прометей.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Українська команда потрапила у групу В, де зіграє з угорським Уні Д'єр.

Два інших суперники по квартету визначаться після матчів кваліфікації Євроліги та Єврокубку. Атомерому КСК Сексард з Угорщини, Кайсері з Туреччини та ще один колектив із Румунії - Сепсі зіграють між собою по колу.

Команда, що посяде у цьому тріо друге місце і стане суперником Прометея по групі. Четвертим учасником квартету В буде команда з пари кваліфікації Елазіг Іль Озель Ідаре (Туреччина) - ПАОК (Греція)

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