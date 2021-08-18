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Прометей підписав олімпійську чемпіонку

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Аткінс приєднається до клуба в вересні
Прометей підписав олімпійську чемпіонку
#Прометей, #США

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон жіночої Суперліги Прометей підписав контракт з захисницею збірної США, олімпійською чемпіонкою в складі своєї національної команди на Іграх в Токіо, Аріель Аткінс.

Про це повідомляє президент клубу Володимир Дубинський.

Аріель Аткінс - золота медалістка Олімпійських ігор Токіо-2021 у складі збірної США.

Випускниця університету Техас, одного з найсильніших університетів в Сполучених Штатах Америки. У 2018 році була обрана під сьомим номером драфта командою WNBA Вашингтон Містікс, з якої вже в наступному сезоні здобула перше чемпіонство в історії клубу.

У сезонах 2016/17 і 2017/18 була обрана в першу символічну п'ятірку кращих гравців, і в першу захисну п'ятірку конференції Big12. Так само була обрана до символічної п'ятірки кращих новачків за підсумком сезону 2018 в WNBA.

Раніше, Миколаїв підписав двох американців.

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