Тернопіль підписав словацького форварда

Джерело - Чемпiон.

БК Тернопіль оголосив про підписання форварда Марека Долежая.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

23-річний ексбаскетболіст юнацьких збірних Словаччини виступав в NCAA за команду Сіракузького університету, в минулому сезоні в середньому набираючи 9,8 очка за матч.

У нинішньому році Марек виходив на драфт НБА, але не був обраний.

Раніше Тернопіль підписав двох американських легіонерів – захисника Ті Джея Хоуса і форварда Дайонн Гріффіна, і посилився чемпіоном України у складі Прометея Максимом Луценком.

Новий баскетбольний сезон в Україні стартує 22 вересня, коли Прометей і Будівельник зіграють в матчі за Суперкубок країни.