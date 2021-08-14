Тернопіль підписав словацького форварда

Джерело - Чемпiон.
БК Тернопіль оголосив про підписання форварда Марека Долежая.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.
23-річний ексбаскетболіст юнацьких збірних Словаччини виступав в NCAA за команду Сіракузького університету, в минулому сезоні в середньому набираючи 9,8 очка за матч.
У нинішньому році Марек виходив на драфт НБА, але не був обраний.
Раніше Тернопіль підписав двох американських легіонерів – захисника Ті Джея Хоуса і форварда Дайонн Гріффіна, і посилився чемпіоном України у складі Прометея Максимом Луценком.
Новий баскетбольний сезон в Україні стартує 22 вересня, коли Прометей і Будівельник зіграють в матчі за Суперкубок країни.