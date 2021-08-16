Київ-Баскет зіграє на турнірі у Польщі

Змагання відбудуться 26-27 серпня

В рамках підготовки до нового сезону київський Київ-Баскет візьме участь у товариському турнірі у Польщі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Підопічні Айнарса Багатскіса зіграють на турнірі ALBA Cup, який вже вчетверте проводиться на честь видатного польського баскетболіста Адама Вуйцика. 26 серпня 2017 року Вуйцик пішов із життя у віці 47 років, програвши боротьбу з лейкемією.

Змагання у польському місті Вроцлав розпочнуться саме на четверту річницю смерті Вуйцика - 26 та 27 серпня Київ-Баскет, чеська Опава, а також польські Шльонськ та Зельона Гура проведуть поєдинки між собою.

Розклад матчів Київ-Баскета на турнірні ALBA Cup (вказаний час - київський):

Четвер, 26 серпня:

18:00 Зельона Гура - Київ-Баскет

П’ятниця, 27 серпня:

20:30 Шльонськ - Київ-Баскет

Ці поєдинки стануть першими для оновленого Київ-Баскета, який наразі розпочинає свою підготовку до насиченого сезону в українській Суперлізі та Кубку Європи ФІБА.

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