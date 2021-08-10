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Будівельник підписав захисника збірної Пуерто-Рико

Сьогодні 11:25 176 0
Клавел виступатиме у Суперлізі
Будівельник підписав захисника збірної Пуерто-Рико
#Будівельник

Джерело - ФБУ.

Захисник Джан Клавелл (27 років, 193 см) став черговим новачком Будівельника.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після закінчення університету Колорадо Клавелл приєднався до команди Маямі Хіт Літньої ліги NBA і підписав частково гарантований контракт з Даллас Маверікс, який пізніше було перетворено в двосторонню угоду. 

Клавелл дебютував в NBA у жовтні 2017 року. Через місяць Маверікс достроково відмовилися від нього. 2018 року Джан приєднався до Голден Стейт в Літній лізі NBA. Того ж літа підписав річний контракт з Естудіантесом (іспанська ACB ліга), де набирав у середньому 12,5 очок і робив 2,2 підбирання.

Влітку 2019 року в Літній лізі Клавелл приєднався до Портленда. Того ж року підписав контракт з Фрутті Екстра Бурсаспор з Турецької Суперліги (BSL), де набирав у середньому 18,7 очок за гру, робив 3,5 підбирання та 1,7 передачі за гру.

2020 року Джан перейшов до саратовського Автодора (16,2 очка, 2,4 підбирання, 1,5 передачі), а у квітні цього року переїхав до Греції в Промітеас (Патри), де брав участь у матчах плей-оф. 

Джан Клавелл є гравцем збірної Пуерто-Рико. На чемпіонаті світу 2019 року він проводив на майданчику в середньому 19 хвилин, приносив команді 7,2 очка, 3,2 підбирання, 1,4 передачі. 

Захисник брав участь в Олімпійській кваліфікації, де набрав 24 очки проти збірної Італії і 17 очок у грі з командою Сербії.

Раніше, Будівельник підписав американського бігмена.

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