Новачком команди став колишній американський захисник Прометея

Джерело - ФБУ.

Дніпро уклав угоду з американським атакувальним захисником Рашадом Воном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого сезону Вон приєднався взимку до Прометея, у складі якого виборов чемпіонський титул Суперліги.

Американець у підсумку зіграв за Прометей 30 поєдинків у Суперлізі минулого сезону. Набирав 14,1 очка, 2,9 підбирання, 2,7 передачі за поєдинок.

За підсумками фінальної серії проти Запоріжжя Рашада Вона визнали MVP.

Раніше, Будівельник підписав пуерториканського захисника.