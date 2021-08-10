Джерело - ФБУ.
Дніпро уклав угоду з американським атакувальним захисником Рашадом Воном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Минулого сезону Вон приєднався взимку до Прометея, у складі якого виборов чемпіонський титул Суперліги.
Американець у підсумку зіграв за Прометей 30 поєдинків у Суперлізі минулого сезону. Набирав 14,1 очка, 2,9 підбирання, 2,7 передачі за поєдинок.
За підсумками фінальної серії проти Запоріжжя Рашада Вона визнали MVP.
Раніше, Будівельник підписав пуерториканського захисника.