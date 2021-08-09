Київський клуб підсилився Дрю Гордоном

Джерело - ФБУ.

Київський Будівельник підписав 31-річного американського бігмена Дрю Гордона (206 см, 111 кг).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За свою професійну кар'єру Гордон встиг пограти в Європі за сербський Партизан, італійський Динамо Сассарі, турецький Банвіт, французький Шалон-Реймс, литовський Лєтувос Рітас, польську Зелену Гуру, а також російські Зеніт, Автодор і Локомотив-Кубань.

У 2014 році Гордон грав в НБА за Філадельфію, а також за фарм-клуб 76-х в G-Лізі Делавер Блю Коатс. Також виступав за Лонг-Айленд Нетс - фарм-клуб Бруклін Нетс.

Минулий сезон Гордон починав в Автодорі, в складі якого в Лізі ВТБ відіграв 13 матчів, набираючи 8.7 очка і роблячи 6.7 підбирання. Потім американець перейшов в Локомотив, за який в 15 поєдинках мав статистику в 13.3 очка, 7.7 підбирання та 2.0 передачі.

У минулому сезоні Гордон зізнавався MVP лютого в Єдиній лізі ВТБ. Також бігмен брав участь в Матчах зірок чемпіонату Франції і Ліги ВТБ, ставав володарем Кубка Італії.

Раніше, Київ-Баскет підписав американського захисника.