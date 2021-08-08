Київ-Баскет підписав американського захисника

Київський клуб продовжує підготовку до нового сезону

Джерело - ФБУ.

Черговим новачком Київ-Баскета став досвідчений 28-річний атакувальний захисник Бернард Томпсон.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Свої перші кроки у баскетбольній кар’єрі американський легіонер робив у складі команди університету Флорида, за яку відіграв чотири повноцінні сезони в NCAA.

У Європі Томпсон дебютував у сезоні 2014/15, виступавши у словенській першості за Комарно. Після цього Бернард провів рік у другому німецькому дивізіоні за Гейдельберг.

Протягом останніх чотирьох сезонів американець виступав в Угорщині у складі Дюни, Залакерамії, а останні два роки провів у Шопроні.

У сезоні 2020/21 команда завершила виступи на стадії чвертьфіналів плей-оф, а Томпсон протягом сезону в середньому набирав 15 очок, робив 4.7 підбирань та 4.4. асисти за гру.

Бернард став вже восьмим новачком столичного клубу цього літа та четвертим легіонером зокрема.

Раніше, Дніпро планує підписати ще двох легіонерів.