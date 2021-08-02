Дніпро планує підписати ще двох легіонерів

У БК Дніпро ще дві легіонерські позиції відкриті - гравець на позицію третього номера та позицію чотири-п’ять.

Про це заявив головний тренер команди Дмитро Болдаєв.

"Перший тиждень буде більш втягуючим, практично не торкатимемося баскетболу. Далі почнемо додавати мінімальні взаємодії, накладати все це на наше бачення гри на сезон. Є сім тижнів підготовки, усе розписано. В принципі, усе будемо робити за планом.

Основною ціллю і тренерського штабу, і керівництва, було омолодження складу. Також, ціль була взяти цих людей не на один рік, хоча б на два, щоб це омолодження пройшло не просто точково, щоб воно спрацювало і в цьому сезоні, і в наступному. Зараз ще не всі прибули. Ді Джей прилітає трохи пізніше, у нього проблеми з паспортом.

Дуже задоволені тими позиціями, які ми хотіли підсилити. Сергій Павлов та Віталій Зотов - це були гравці, яких я першими хотів брати на свої позиції. Потім з’явилася можливість підписати Павла Крутоуса, за яким клуб, певно, слідкує вже роки чотири. Дуже раді, що вдалося підсилитися цими гравцями. Спробуємо максимально пришвидшити гру, збільшити кількість атак, кількість кидків.

Зараз ще дві легіонерські позиції у нас відкриті - гравець на позицію третього номера та позицію чотири-п’ять. Наразі ведемо перемовини. Ринок не дуже хороший, тому ми не поспішаємо і хочемо взяти те, що хочемо", - зазначив Болдаєв.