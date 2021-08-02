Оклахома зробила Михайлюку кваліфікаційну пропозицію

Святослав Михайлюк може залишитися в Оклахомі

Оклахома-Сіті зробила українському легкому форварду Святославу Михайлюку кваліфікаційну пропозицію, яке автоматично зробила його обмежено вільним агентом.

Про це повідомив Майкл Скотто.

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Тепер Тандер мають право "повторити" будь-яку пропозицію і залишити гравця у себе.

Якщо ж гравець не домовиться з жодною командою (в тому числі і з ОКС) за новим контрактом, він може прийняти кваліфікаційну пропозицію терміном на один рік, після чого стати необмежено вільним агентом.