 Михайлюк: Розглядаю варіанти тільки з НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
Костюк - Швьонтек: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ролан Гаррос. LIVE
Сьогодні 22:08 5396 4
Шевченко: На Євро стільки моментів створювати ми не будемо
Сьогодні 22:09 203
Збірна України знищила Кіпр у контрольному матчі
Сьогодні 20:54 710
Україна - Кіпр 4:0. Як це було
Сьогодні 20:53 23688
Леоненко вибачився перед футбольною спільнотою України
Сьогодні 20:40 2255 5
Відео дня. Яремчук забиває у ворота Кіпру після фантастичної комбанції
Сьогодні 20:39 2035
Уткін: Подивіться, які країни офіційно визнали Крим російським
Сьогодні 20:24 1783
Паралімпійська збірна України виграла 39 медалей на чемпіонаті Європи
Сьогодні 19:39 219
Україна - Кіпр: онлайн-трансляція матчу. LIVE
Сьогодні 19:02 7577
Пятов та Соболь вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Кіпром
Сьогодні 17:39 576
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
2 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі
2 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:32 5019
Відео дня. Яремчук забиває у ворота Кіпру після фантастичної комбанції
Відео дня. Яремчук забиває у ворота Кіпру після фантастичної комбанції Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:39 2023
Головний редактор Чемпіона: Чим заслужив Квартал виконувати Гімн України?
Головний редактор Чемпіона: Чим заслужив Квартал виконувати Гімн України? Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:28 450
Ще один пенальті. Зінченко подвоїв перевагу України
Ще один пенальті. Зінченко подвоїв перевагу України Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:16 435
Ярмоленко з пенальті відкрив рахунок у матчі проти Кіпру
Ярмоленко з пенальті відкрив рахунок у матчі проти Кіпру Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:02 563
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження Андрій Твердохліб
04.06.2021 21:31 933 1
Зінченко та Седан чекають на поповнення в родині
Зінченко та Седан чекають на поповнення в родині Андрій Твердохліб
04.06.2021 21:00 1933 2
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні Андрій Твердохліб
04.06.2021 18:22 2516 2
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри Андрій Твердохліб
04.06.2021 17:51 1343
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята Андрій Твердохліб
04.06.2021 12:20 472
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині Андрій Твердохліб
04.06.2021 11:45 5764
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду Віктор Слюсаренко
04.06.2021 11:05 87496 5
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Valeriy Ruchka
03.06.2021 23:00 3711 1
Зубков забиває дебютний гол за збірну України
Зубков забиває дебютний гол за збірну України Valeriy Ruchka
03.06.2021 21:29 1773
Україна - Північна Ірландія: головні новини з табору збірної
Україна - Північна Ірландія: головні новини з табору збірної Андрій Твердохліб
03.06.2021 20:40 614
Прямі трансляції
Навколо спорту

Михайлюк: Розглядаю варіанти тільки з НБА

Сьогодні 23:09 77 0
Український баскетболіст не хоче залишати американський чемпіонат
Михайлюк: Розглядаю варіанти тільки з НБА
#Михайлюк, #НБА

Джерело - Сьогодні Спорт.

23-річний український баскетболіст Оклахоми Святослав Михайлюк у майбутньому хоче продовжити виступати у НБА.

Про це заявив сам баскетболіст.

"Я чекаю, коли закінчиться сезон, мій агент буде починати вести переговори з командами, які захочуть, щоб я перейшов до них.

Який варіант для себе б хотів найбільше? На цей час мені дуже подобається в Оклахомі, але я ще не знаю, чи будуть інші варіанти. Якщо буде щось більш привабливе - розглянемо.

Розгляну лише варіанти з НБА", - зазначив Михайлюк.

Раніше, Кліпперс обіграли Даллас та вийшли у наступний раунд плей-оф НБА.

Коментарі ()