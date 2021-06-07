Михайлюк: Розглядаю варіанти тільки з НБА

23-річний український баскетболіст Оклахоми Святослав Михайлюк у майбутньому хоче продовжити виступати у НБА.

Про це заявив сам баскетболіст.

"Я чекаю, коли закінчиться сезон, мій агент буде починати вести переговори з командами, які захочуть, щоб я перейшов до них.

Який варіант для себе б хотів найбільше? На цей час мені дуже подобається в Оклахомі, але я ще не знаю, чи будуть інші варіанти. Якщо буде щось більш привабливе - розглянемо.

Розгляну лише варіанти з НБА", - зазначив Михайлюк.