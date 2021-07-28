Будівельник підписав сина легенди НБА

Джерело - Чемпіон.
Будівельник підписав контракт з 32-річним американським розігруючим Майклом Стоктоном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Він став першим іноземним новачком Будівельника цього літа.
Стоктон є сином легенди НБА і 2-разового олімпійського чемпіона Джона Стоктона, який є рекордсменом НБА за кількістю асистів і перехоплень за кар'єру.
Попереднім клубом Стоктона-молодшого був французький Шоле, за який він виступав з 2019 року, набираючи в середньому 12,2 очка і 6,8 передачі за гру.
Також Стоктон виступав за німецькі Карлсруе, Різен Людвігсбург і Геттінген, американський Кантон Чардж, російський Автодор і грецький Аполлон.
Раніше, Київ-Баскет та Дніпро стартуватимуть у Кубку Європи ФІБА.