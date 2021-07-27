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Санон поїде в літній табір НБА

Сьогодні 15:25 275 0
Відповідний запит ФБУ отримала від НБА
Санон поїде в літній табір НБА
#Санон, #НБА

Джерело - ФБУ.

Захисник Дніпра та збірної України Іссуф Санон поїде до літнього табору НБА.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Відповідний запит на адресу ФБУ надійшов від Національної баскетбольної асоціації.

2018 року клуб НБА Вашингтон Візардс обрав українця на драфті під 44-м номером. Того ж літа Санон зіграв за американську команду в Літній лізі НБА.

У лютому 2020 Вашингтон продав права на захисника Нью-Йорку, а в листопаді того ж року права на українця перейшли до Г'юстона.

Останнього сезону Санон зіграв 44 поєдинки в Суперлізі у складі Дніпра. Набирав 11,4 очка, 3,2 підбирання, 3,4 передачі за матч.

Раніше, Харківські Соколи підписали українського форварда.

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