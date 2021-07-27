Харківські Соколи підписали українського форварда

Новачком команди Плеханова став Нікітін

Джерело - ФБУ.

БК Харківські Соколи уклав угоду з досвідченим українським форвардом Максимом Нікітіним.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Останнього сезону Нікітін виступав у Вищій лізі за Кривбас. Зіграв у 39-ти поєдинках. У середньому набирав 15,2 очка, 7 підбирань, 2,5 передачі за матч. Став бронзовим призером чемпіонату України в Вищій лізі у складі криворіжців.

За час кар’єри форвард уже декілька разів виступав під керівництвом теперішнього тренера Харківських Соколів Валерія Плеханова.

Раніше Нікітін грав за Тернопіль, Запоріжжя, Ніко-Баскет, Дніпро-Азот, Донець, Харцизьк, Кривбас та Кривбасбаскет.

Нагадаємо, збірна України програла усі матчі на Єврочеленджері.