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Навколо спорту

Тернопіль підписав американського захисника

Сьогодні 19:25 201 0
Гріффін продовжить кар’єру в складі клубу Суперліги
Тернопіль підписав американського захисника
#Тернопіль

Джерело - ФБУ.

Тернопіль підписав контракт з 25-річним американським атакувальним захисником Дейоном Гріффіном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулий сезон Гріффін провів в польському Гідротрак Радом, в складі якого у 27 матчах місцевого національної першості набирав 11.7 очка (31.6% триочкових), робив 3.1 підбирання і 2.5 передачі за 26.7 хвилини на майданчику.

Майбутній сезон у складі Тернополя стане другим в професійній кар'єрі американця.

Команда Дмитра Забірченко раніше підписала першого легіонера, яким став Ті Джей Гоз, також виступав в чемпіонаті Польщі в минулому сезоні.

Раніше, визначився 12-й клуб української Суперліги.

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