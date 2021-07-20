Прометей підсилився лідером Маккабі

Прометей підписав другого американського захисника

Прометей оголосив про підписання контракту з американським атакувальним захисником Крісом Доу.

Про це повідомляє ФБУ.

Минулий сезон 29-річний баскетболіст провів у складі ізраїльського Маккабі з Хайфи. У чемпіонаті Ізраїлю американець провів 21 матч, в якому набирав 16.9 очка (37.8% реалізації триочкових), робив 5.8 підбирання та 4.4 передачі (2.5 втрати) за 31.4 хвилини на майданчику. Доу став найрезультативнішим гравцем команди.

Нагдаємо, турнір плей-ін залишиться в наступному сезоні НБА.