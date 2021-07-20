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Прометей підсилився лідером Маккабі

Сьогодні 08:41 227 0
Прометей підписав другого американського захисника
Прометей підсилився лідером Маккабі
Фото - ФБУ
#Прометей

Джерело - ukrbasket.net.

Прометей оголосив про підписання контракту з американським атакувальним захисником Крісом Доу.

Про це повідомляє ФБУ.

Минулий сезон 29-річний баскетболіст провів у складі ізраїльського Маккабі з Хайфи. У чемпіонаті Ізраїлю американець провів 21 матч, в якому набирав 16.9 очка (37.8% реалізації триочкових), робив 5.8 підбирання та 4.4 передачі (2.5 втрати) за 31.4 хвилини на майданчику. Доу став найрезультативнішим гравцем команди.

Нагдаємо, турнір плей-ін залишиться в наступному сезоні НБА.

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