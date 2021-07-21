Янніс - MVP фіналу НБА-2021

Джерело - Чемпіон.
Форвард Мілвокі Янніс Адетокумбо був названий найціннішим гравцем фіналу НБА 2021 року.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Грецький форвард допоміг Бакс завоювати другий титул в історії.
Актуально: Янніс став другим гравцем, тричі набравшим 40 очок і 10 підбирань у фіналі НБА
За 3 сезони Янніс двічі став MVP регулярного чемпіонату і один раз - фіналу НБА. Протягом фінальної серії Адетокумбо набирав 35,2 очка, 13,2 підбора, 5 передач (при 2,3 втрат), 1,2 перехоплення і 1,8 блок-шота за 39,8 хвилини, реалізуючи 61,8% кидків з гри і 65,9% штрафних спроб.