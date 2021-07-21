Також на рахунку зоряного баскетболіста 5 блок-шотів і 2 результативні передачі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 липня, у 6-му фінальному матчі плей-оф НБА Мілвокі святкували перемогу над Фініксом(4:2).

Лідер клубу з Вісконсіна Янніс Адетокумбо став найрезультативнішим гравцем матчу, забивши 50 очок і зробивши 14 підборів (16 з 25 з гри, 17 з 19 з лінії). Також на рахунку зоряного баскетболіста 5 блок-шотів і 2 результативні передачі.

Грецький форвард став 2-м гравцем в історії, який тричі набрав як мінімум 40 очок і 10 підбирань у фіналі НБА. Минулий раз подібне вдавалося легендарному центровому Шакілу О'Нілу в 2000 році в складі Лейкерс.