Турнір плей-ін залишиться в наступному сезоні НБА

Рада керуючих ліги оголосить про це рішення найближчим часом

Джерело - Чемпіон.

НБА і профспілка гравців домовилися зберегти формат турніру плей-ін на сезон-21/22.

Про це повідомляє відомий журналіст і інсайдер Едріан Войнаровський.

Рада керуючих ліги оголосить про це рішення найближчим часом.

Турнір плей-ін проводиться перед плей-оф з метою визначити підсумкові сьомий і восьмий номери посіву. У турнірі беруть участь вісім клубів.

Сьома і восьма команди кожної конференції грають між собою, переможець матчу отримує підсумковий сьомий номер посіву. Той, хто програв зустрічається з переможцем зустрічі дев'ятою і десятою команд, найкращий в цьому протистоянні отримує восьмий номер посіву.

Нагадаємо, Фінікс програв Мілвокі у четвертому фінальному матчі плей-оф НБА.