 Турнір плей-ін залишиться в наступному сезоні НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Турнір плей-ін залишиться в наступному сезоні НБА

Сьогодні 22:26 92 0
Рада керуючих ліги оголосить про це рішення найближчим часом
Турнір плей-ін залишиться в наступному сезоні НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

НБА і профспілка гравців домовилися зберегти формат турніру плей-ін на сезон-21/22.

Про це повідомляє відомий журналіст і інсайдер Едріан Войнаровський.

Рада керуючих ліги оголосить про це рішення найближчим часом.

Турнір плей-ін проводиться перед плей-оф з метою визначити підсумкові сьомий і восьмий номери посіву. У турнірі беруть участь вісім клубів.

Сьома і восьма команди кожної конференції грають між собою, переможець матчу отримує підсумковий сьомий номер посіву. Той, хто програв зустрічається з переможцем зустрічі дев'ятою і десятою команд, найкращий в цьому протистоянні отримує восьмий номер посіву.

Нагадаємо, Фінікс програв Мілвокі у четвертому фінальному матчі плей-оф НБА.

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