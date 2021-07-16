Турнір плей-ін залишиться в наступному сезоні НБА

Джерело - Чемпіон.
НБА і профспілка гравців домовилися зберегти формат турніру плей-ін на сезон-21/22.
Про це повідомляє відомий журналіст і інсайдер Едріан Войнаровський.
Рада керуючих ліги оголосить про це рішення найближчим часом.
Турнір плей-ін проводиться перед плей-оф з метою визначити підсумкові сьомий і восьмий номери посіву. У турнірі беруть участь вісім клубів.
Сьома і восьма команди кожної конференції грають між собою, переможець матчу отримує підсумковий сьомий номер посіву. Той, хто програв зустрічається з переможцем зустрічі дев'ятою і десятою команд, найкращий в цьому протистоянні отримує восьмий номер посіву.
Нагадаємо, Фінікс програв Мілвокі у четвертому фінальному матчі плей-оф НБА.