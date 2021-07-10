 Кеффі продовжить кар'єру в Київ-Баскеті | Баскетбол | Champion.com.ua
Магучіх впевнено виграла чемпіонат Європи U-23
Сьогодні 20:53 686
Шкурін врятував Динамо від поразки у контрольному матчі
Сьогодні 22:55 445
Андронов: Не зовсім зрозумілий трансфер Шкуріна у Динамо
Сьогодні 22:39 351
Євро-2020. Фінал. Італія - Англія: цифри та факти
Сьогодні 22:32 622
Мак-Грегор - Пуар'є: онлайн-трансляція
Сьогодні 22:30 2547
Євро-2020. Італія - Англія: онлайн-трансляція
Сьогодні 22:19 1312
Торіно бажає підписати захисника Динамо
Сьогодні 20:39 654
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 17:53 390
Італія, яку побудував Манчіні – нетипова, атакувальна, розумна
Сьогодні 15:30 404
Ярмоленко - у ТОП-3 гравців Євро-2020 за кількістю успішних обводок
Сьогодні 13:14 1478
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Фото дня. Героя Євро-2020 зустріли коридором шани в рідному місті
Фото дня. Героя Євро-2020 зустріли коридором шани в рідному місті Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:48 426
Козловський змусив футболістів збірної України віджиматися від підлоги
Козловський змусив футболістів збірної України віджиматися від підлоги Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:40 2416
Шотландські ЗМІ: Врятуй нас, Роберто, ти наша остання надія!
Шотландські ЗМІ: Врятуй нас, Роберто, ти наша остання надія! Стас Лысак
Сьогодні 19:38 746
Тато, ми тобою пишаємось: як родина Ярмоленка підтримувала капітана збірної України на Євро-2020
Тато, ми тобою пишаємось: як родина Ярмоленка підтримувала капітана збірної України на Євро-2020 Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:20 957
Італія, яку побудував Манчіні – нетипова, атакувальна, розумна
Італія, яку побудував Манчіні – нетипова, атакувальна, розумна Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:30 404
Англія мала виграти інакше: реакція гравців та експертів на пенальті у ворота збірної Данії
Англія мала виграти інакше: реакція гравців та експертів на пенальті у ворота збірної Данії Стас Лысак
08.07.2021 21:39 6912 4
Стерлінг - дайвер: інтернет вибухнув після матчу Англія - Данія
Стерлінг - дайвер: інтернет вибухнув після матчу Англія - Данія Стас Лысак
08.07.2021 20:32 1081
Ганьба УЄФА: як уболівальники реагували на пенальті у ворота збірної Данії
Ганьба УЄФА: як уболівальники реагували на пенальті у ворота збірної Данії Стас Лысак
08.07.2021 17:30 2054
Сім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу
Сім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
08.07.2021 16:37 3196
Скандальні українські моделі підтримали збірну Англії оголеними фото
Скандальні українські моделі підтримали збірну Англії оголеними фото Valeriy Ruchka
08.07.2021 13:59 3671 2
Прямі трансляції
Навколо спорту

Кеффі продовжить кар'єру в Київ-Баскеті

Сьогодні 23:25 93 0
MVP регулярного чемпіонату попереднього сезону змінив команду
Кеффі продовжить кар'єру в Київ-Баскеті
#Київ-Баскет

Джерело - ФБУ.

Київ-Баскет підписав вже п'ятого гравця і цим новачком став Майк Кеффі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Внесок Майка Кеффі у срібні нагороди Запоріжжя минулого сезону важко переоцінити. Американський легіонер за підсумками кампанії отримав цілу низку індивідуальних нагород та став головним відкриттям чемпіонату.

Зокрема, Майк став MVP регулярного чемпіонату, став найкращим скорером Суперліги, а також потрапив до символічної п’ятірки сезону.

Усього Кеффі провів 51 гру в Суперлізі, у яких в середньому набирав 17.2 очка, робив 4.2 підбирання та 7.5 передач.

Раніше, Київ-Баскет підписав американського захисника.

Коментарі ()