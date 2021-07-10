Кеффі продовжить кар'єру в Київ-Баскеті

MVP регулярного чемпіонату попереднього сезону змінив команду

Джерело - ФБУ.

Київ-Баскет підписав вже п'ятого гравця і цим новачком став Майк Кеффі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Внесок Майка Кеффі у срібні нагороди Запоріжжя минулого сезону важко переоцінити. Американський легіонер за підсумками кампанії отримав цілу низку індивідуальних нагород та став головним відкриттям чемпіонату.

Зокрема, Майк став MVP регулярного чемпіонату, став найкращим скорером Суперліги, а також потрапив до символічної п’ятірки сезону.

Усього Кеффі провів 51 гру в Суперлізі, у яких в середньому набирав 17.2 очка, робив 4.2 підбирання та 7.5 передач.

Раніше, Київ-Баскет підписав американського захисника.