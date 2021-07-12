БК Запоріжжя підписав литовського бігмена

Віцечемпіон України продовжує формувати склад на наступний сезон

Джерело - Чемпіон.

У наступному сезоні в складі БК Запоріжжя виступатиме 29-річний литовський важкий форвард Антанас Удрас (203 см, 101 кг), який може виконувати функції центрового.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Удрас у сезонах 2018/19 та 2019/20 захищав кольори БК Шауляй, що грає у лізі LKL - литовському аналогу української Суперліги. В останньому сезоні, в якому Антанас зіграв на батьківщині, у 20 матчах чемпіонату він набирав у середньому 8,4 очка та 3,7 підбирання за 23 хвилини проведених на майданчику.

У минулому сезоні литовський форвард грав у чемпіонаті Ісландії за БК Тіндастолл, де у 20 матчах чемпіонату набирав у середньому 13,1 очка та 7,4 підбирання за 26 хвилин.

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